Соратники Навального объявили о новых акциях 31 января

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков в твиттере объявил о новых акциях в поддержку политика, намеченных на 31 января.

Подробности Волков пообещал сообщить позднее.

Акции в поддержку Алексея Навального, задержанного после возвращения из Германии в Россию, прошли 23 января во многих городах России. Акции были несогласованными и сопровождались рекордными массовыми задержаниями. По данным «ОВД-Инфо» на 15:00 мск 25 января, были задержаны более 3700 человек. Возбуждены несколько уголовных дел.