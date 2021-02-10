Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте Леонида Волкова, главы региональных штабов политика Алексея Навального.

В пресс-службе суда сообщили, что Волков объявлен в межгосударственный розыск по делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции (часть 2 статьи 151.2 УК, предусматривает лишение свободы на срок до трех лет).

В связи с объявлением Волкова в межгосударственный розыск, следователь просит избрать в отношении Волкова меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента его задержания на территории РФ, либо с момента его экстрадиции на территорию РФ.

Сам Волков, который в настоящее время находится за границей, в комментарии РБК заявил следующее: «Это придуманное несуществующее дело. Это пиар-кампания этого Следственного комитета. Мне абсолютно наплевать».

Об уголовном деле в отношении Волкова СК объявил 28 января. По версии следствия, политик призывал подростков участвовать в несанкционированной акции протеста «Свободу Навальному!», прошедшей 23 января.

По итогам протестных акций в поддержку Навального были задержаны более 10 тысяч человек. Многим из них назначены административные штрафы и аресты. Кроме того, правоохранительные органы расследуют 50 уголовных дел, в том числе о хулиганстве, применении насилия в отношении полицейских и нарушении санитарных правил.