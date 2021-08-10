СК завел на Леонида Волкова и Ивана Жданова уголовное дело о финансировании экстремистов

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В отношении Леонида Волкова и Ивана Жданова возбуждено уголовное дело о сборе средств для финансирования Фонда борьбы с коррупцией ( ) и « », сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации), сказала Петренко

«Волков и Жданов заявили о продолжении их противоправной деятельности и организовали сбор средств, призвав неограниченный круг лиц поддержать „Команду Навального“ и осуществлять их финансирование путем пожертвований», — заявила представитель СК.

Директор ФБК Иван Жданов является фигурантом уголовного дела , связанного с отказом удалить из интернета фильм . Жданов покинул Россию, власти РФ объявили его в межгосударственный розыск.

Леонид Волков обвиняется в России по делу о вовлечении подростков в протесты, возбужденному в связи с акциями в поддержку Алексея Навального в начале 2021 года. Также Волков и Жданов являются фигурантами дела о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

ФБК и другие организации, связанные с Навальным, 9 июня были признаны «экстремистскими» по жалобе московской прокуратуры. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, так как некоторые материалы дела были засекречены. 4 августа апелляционная инстанция отклонила жалобы на это решение суда, и оно вступило в силу. 5 августа соратники Навального объявили, что возобновляют сбор пожертвований.

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