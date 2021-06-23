ФБК выложил в открытый доступ материалы дела о его признании «экстремистской организацией»

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выложил в открытый доступ материалы дела, по итогам рассмотрения которого его признали «экстремистской организацией».

Всего в деле более 20 томов и более пяти тысяч листов, значительную часть составляют скриншоты и описания интернет-страниц. В ФБК считают, что материалы наглядно говорят об отсутствии реальных доказательств в деле.

Как и все, что делает путинская власть, это дело тоже оказалось пустышкой. Нас признали экстремистами просто так. Вместо доказательств и документов там пшик.

Помимо материалов дела, ФБК также выложил текст решения Мосгорсуда.

Мосгорсуд признал «экстремистскими организациями» ФБК, и 9 июня. В том же решении суд объявил о немедленном прекращении деятельности этих организаций. Решение было вынесено после жалобы московской прокуратуры.

Некоторые материалы дела были засекречены, из-за чего рассмотрение проходило в закрытом режиме.

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