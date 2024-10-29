Директор ФБК Иван Жданов заявил, что для фонда «история» с расследованием политика Максима Каца про бывших владельцев Пробизнесбанка «закрыта». Об этом он написал в соцсети X, упоминая судебные иски, которые банкиры Сергей Леонтьев и Александр Железняк намерены подать в связи с расследованием Каца. По словам Жданова, он не знает, с кем конкретно основатели Пробизнесбанка будут судиться, но выразил надежду, что это не коснется «тех людей, кто просто хочет разобраться».

Директор Фонда борьбы с коррупцией добавил, что честный суд, где «индивидуальные лица, не политики, которых назвали ворами, просто идут в суд и доказывают свою правоту, — это абсолютно окей».

Сам бы я, конечно, в суд не пошел, и ФБК тоже никуда не пойдет. Просто из-за нашей политической составляющей, отсутствия денег и времени на такие суды. С нас хватит, мы больше в этом всем разбираться не будем. [Александр] Железняк и его команда прекратят помогать нам с юрлицом и бухгалтерией. Что плохо, но как есть. И в целом для нас эта история закрыта, мы продолжим заниматься другими делами.

Накануне, вечером 28 октября, бывшие владельцы Пробизнесбанка Александр Железняк и Сергей Леонтьев опубликовали совместное заявление, в котором назвали обвинения против себя сфабрикованными, а расследование Максима Каца — ложным. Они отметили, что примут «все необходимые правовые меры» для борьбы с клеветническими заявлениями, и намерены привлечь к ответственности «всех, кто умышленно фабрикует, усиливает или распространяет ложные комментарии» в их адрес. Банкиры также заявили, что их взаимоотношения с ФБК являются долгосрочными и имеют продолжительную историю. «Мы поддерживали фонд в прошлом, продолжаем поддерживать сейчас и планируем поддерживать в будущем», — заявили Железняк и Леонтьев, не уточнив, в чем именно эта поддержка будет выражаться.

В своем расследовании политик и блогер Максим Кац утверждал, что Александр Железняк и Сергей Леонтьев создали сеть офшоров, через которые похищали деньги клиентов Пробизнесбанка. По версии Каца, уехав на Запад, банкиры занялись «отмыванием репутации» и создавали себе образ «жертв авторитарного режима», а помогал им в этом ФБК.

25 октября Железняк объявил, что покидает пост казначея международного Фонда борьбы с коррупцией (Anti Corruption Foundation, ACF). Это произошло в день выхода ответа ФБК на расследование Каца. В нем фонд утверждает, что Железняк и Леонтьев не крали 470 миллионов долларов, в чем их обвинил Кац.