Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на выборах может предложить план завершения войны в Украине, который подразумевает «переосмысление» , пишет Financial Times в статье, посвященной планам политика по внешней политике.

По словам неназванного «давнего» советника Трампа, план будет подразумевать механизмы принуждения к его исполнению, а также последствия за нарушение соглашения. При этом за соблюдением договоренностей должны будут следить «европейские войска», а не силы НАТО или миротворцы ООН. «Мы [США] не будем за это платить. За это платит Европа», — добавил собеседник Financial Times.

Еще один советник кандидата в президенты Фред Флейц считает, что вопрос вступления Украины в НАТО нужно отложить на несколько лет, чтобы заставить Россию вступить в переговоры. «Мы замораживаем конфликт, Украина не уступает никаких территорий, они не отказываются от своих территориальных претензий, и мы ведем переговоры, понимая, что окончательного соглашения, вероятно, не будет до тех пор, пока Путин не уйдет со сцены», — предлагает он.

Еще один союзник Трампа, конгрессмен Майкл Уолтц считает, что тот может пригрозить обрушить экономику России, чтобы заставить Путина вести переговоры. В частности, по мнению конгрессмена, Трамп мог бы снизить цены на нефть и газ, наводнив рынки более дешевыми американскими энергоносителями.

Как отмечает Financial Times, Джей Ди Вэнс, которого Трамп выбрал своим кандидатом в вице-президенты, также предлагал «заморозить» войну и создать «демилитаризованную зону» на нынешней линии соприкосновения.

В ходе предвыборной гонки Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае избрания президентом закончит войну в Украине «за 24 часа». Сообщалось, что он допускает прекращение войны, вынудив при этом Украину отдать России Крым и Донбасс. Его советники также предлагали лишить Украину военной помощи Вашингтона, если Киев не начнет мирные переговоры с Москвой. В то же время США, по плану соратников Трампа, должны будут предупредить Россию, что отказ Кремля от переговоров приведет к увеличению американской поддержки Украины.