Правительство почти вдвое сократило квоту на временное проживание мигрантов в РФ в 2025 году

Правительство РФ утвердило квоту на временное проживание иностранцев в стране в размере 5,5 тысячи разрешений в 2025 году, сообщает ТАСС, в распоряжении которого оказался соответствующий документ.

По сравнение с 2024 годом квота сокращена почти вдвое, тогда правительство одобрило выдачу 10595 разрешений.

Общая квота распределяется по регионам в соответствии с их заявками. Наибольшее число разрешений традиционно получают Москва и Московская область — в 2025 году это 1000 и 350 соответственно (1,5 тысячи и 750 в 2024-м). Квота для Санкт-Петербурга сократится с 300 до 200 разрешений. Татарстан и Башкири в 2025 году получат по 100 (по 250 в 2024-м).

При этом, говорится в подготовленных правительством документах об определении размера квоты, регионы используют лишь небольшую часть выданных им разрешений на временное проживание иностранцев. Так за семь месяцев 2024 года, по данным МВД России, было израсходовано лишь 20,4% от квоты.

Размер квоты на временное проживание иностранцев в России снижается от года к году последние пять лет. Так, напоминает ТАСС, в 2021 году предусматривалось более 39 тысяч разрешений, а в 2023 году — 13,5 тысячи.

С начала года ограничения на работу иностранцев ввели многие российские регионы. На рассмотрении в Госдуме находятся несколько законопроектов, призванных значительно усложнить жизнь мигрантам в России. В МВД РФ создают реестр нелегальных мигрантов, попавшим в который запретят заключать браки, пользоваться банками и отдавать детей в школы

На фоне этого более половины российских компаний, которые нанимают мигрантов, сталкиваются с нехваткой таких работников, писал в начале октября «Коммерсант» со ссылкой на опросы hh.ru и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Ужесточение миграционной политики и законодательства, отмечало издание, только ухудшат ситуацию.

По словам источников «Медузы», близких к Кремлю, российские власти намеренно «подсвечивают» борьбу с мигрантами для того, чтобы отвлечь внимание общества от других проблем, прежде всего от войны в Украине и роста цен.

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После теракта в «Крокусе» российские власти решили сделать жизнь мигрантов невыносимой. Источники «Медузы» уверены, что Кремль таким образом пытается отвлечь внимание от войны и роста цен

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После теракта в «Крокусе» российские власти решили сделать жизнь мигрантов невыносимой. Источники «Медузы» уверены, что Кремль таким образом пытается отвлечь внимание от войны и роста цен