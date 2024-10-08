Российские компании пожаловались на нехватку трудовых мигрантов

Более половины российских компаний, которые нанимают мигрантов, сталкиваются с нехваткой таких работников. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на опросы hh.ru и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Из-за усиления борьбы с нелегальной миграцией и ужесточения законодательства ситуация будет только ухудшаться.

Согласно данным hh.ru, 53% опрошенных компаний, нанимающих мигрантов, испытывают нехватку привлекаемых из-за рубежа рабочих ресурсов, 46% — в той или иной степени удовлетворены текущими объемами найма мигрантов.

Похожие данные приводит РСПП. По опросам организации, со сложностями при привлечении иностранных работников столкнулись две трети российских компаний, у которых есть опыт найма трудовых мигрантов. Для более половины (56%) компаний основной проблемой стало отсутствие на рынке труда необходимых специалистов, 38% назвали проблемой то, что претенденты на вакансии не могут сдать экзамен по русскому языку, или короткие сроки его сдачи. Менее пятой части компании пожаловались также на ограничения при использовании иностранных рабочих, введенные властями.

«Коммерсант» отмечает, что поток трудовых мигрантов в Россию после 2022 году так и не смог восстановиться до доковидного уровня. В 2023 году число иностранных трудовых мигрантов на российском рынке труда составило около 3,5 миллиона человек, что почти на один миллион ниже показателей 2019 года. Усиление борьбы с нелегальной миграцией, ужесточение законодательства и требований к желающим работать в России иностранцам «создают дополнительное давление на уже предельно дефицитный рынок труда и могут вносить искажения и в перспективные планы правительства по его регулированию», пишет газета.

С начала года ограничения на работу иностранцев ввели почти в 20 российских регионах. Кроме того, на рассмотрении в Госдуме находятся несколько законопроектов, призванных значительно усложнить жизнь мигрантам в России. По словам источников «Медузы», близких к Кремлю, российские власти намеренно «подсвечивают» борьбу с мигрантами для того, чтобы отвлечь внимание общества от других проблем, прежде всего от войны в Украине и роста цен.

Ужесточение миграционной политики раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, «кто-то целенаправленно сталкивает Россию с соседними братскими регионами», а российские власти, «разжигая ненависть к мигрантам», ничего не добьются.

В феврале «Коммерсант» писал, что российские компании стали чаще обращаться к кадровым агентствам с запросом на трудовых мигрантов из стран с «недорогой рабочей силой» — Индии, Пакистана и Северной Кореи.

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