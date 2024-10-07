«Прогоним мигрантов посредством тотальной травли и чисток. Завтра приедут другие». Кадыров призвал отказаться от «средневековых подходов» в миграционной политике

Глава Чечни раскритиковал ужесточение миграционной политики в России. Он заявил, что некоторые принимаемые меры — какие именно, Кадыров не уточнил, — его, «мягко говоря, разочаровывают».

«Такое чувство, что кто-то целенаправленно сталкивает Россию с соседними братскими регионами. Миграционную политику, если и менять, то не таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных, кто под руку попадется. Задерживают без каких-либо церемоний, причем в последнее время мероприятия эти проводятся очень жестко», — считает Кадыров.

По мнению главы Чечни, «обсуждаемую проблему» не решить массовым выдворением мигрантов, а возникла она не по вине приезжающих в Россию людей, а из-за «безалаберности тех, кто в свое время должен был заниматься находящимися в их компетенции вопросами и оперативно реагировать на любые обостряющиеся процессы».

Кадыров заявил, что российские власти, «разжигая ненависть к мигрантам», ничего не добьются. Глава Чечни предложил «наладить грамотную систему миграционного контроля, выстроить правильную политику в этой сфере».

«Призываю оставить эти средневековые подходы и заняться точечным решением вопроса. Главное — понимать, что есть нарушители закона среди мигрантов, а есть и законопослушные. Последних, к слову, намного больше. И это важно. Ладно, прогоним мы сегодняшних мигрантов посредством тотальной травли и чисток, но ведь завтра приедут другие уже из других государств, и кто даст гарантии, что они будут лучше?» — заключил он.

После теракта в московском российские власти ужесточают миграционную политику, а также принимают различные меры против мигрантов, в первую очередь, из Центральной Азии. Силовики регулярно проводят рейды на предприятиях, где могут работать нелегальные мигранты, а депутаты и чиновники выступают с антимигрантскими высказываниями. На рассмотрении Госдумы находятся несколько законопроектов, призванных значительно усложнить жизнь мигрантам в России. При этом новые правила радикально поражают таких людей в правах. Источники «Медузы», близкие к Кремлю, сообщали, что таким образом Кремль пытается отвлечь внимание россиян от войны в Украине и роста цен.

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