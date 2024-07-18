В Томской области мигрантам запретили работать в такси, общепите и магазинах. С начала года ограничения на работу иностранцев ввели почти в 20 регионах

Губернатор Томской области Владимир Мазур подписал постановление, ограничивающее деятельность трудовых мигрантов в регионе, начиная с 1 ноября.

Как сообщил Мазур в своем телеграм-канале 18 июля, этот вопрос обсудили «на антитеррористической комиссии при непосредственном участии представителей национальных диаспор».

Власти Томской области запретили иностранцам с трудовыми патентами работать в сферах производства продуктов питания и готовых блюд, розничной торговли, перевозки пассажиров в такси, городском и пригородном транспорте, гостиничного и ресторанного бизнеса, по подбору персонала, обеспечения безопасности, общего, среднего профессионального и высшего образования, физкультуры и спорта.

Глава региона призвал областные предприятия «заблаговременно привести свои штаты в соответствии с новыми правилами».

Власти регионов России вводят ограничения на работу мигрантов, начиная с 2015 года, когда такие решения приняли власти Пермского края и республики Марий Эл, сообщало ранее «Агентство». Сейчас ограничения действуют примерно в каждом третьем регионе РФ. В 2024 году ограничения (с учетом Томской области) ввели в 17 российских регионов: это Забайкальский край, Ненецкий автономный округ, Нижегородская, Смоленская, Самарская, Кемеровская, Воронежская, Тульская, Магаданская, Курганская, Новосибирская, Новгородская, Курская, Саратовская, Липецкая и Костромская области. Кроме того, ограничения на работу мигрантов ввели в аннексированном Крыму. Большинство регионов запретили мигрантам работать в сфере такси.