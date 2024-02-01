Российские компании стали чаще обращаться к кадровым агентствам с запросом на трудовых мигрантов из стран с «недорогой рабочей силой» — Индии, Пакистана и Северной Кореи, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей как минимум пяти агентств.

По словам главы рекрутинговой компании Ventra Industrial Ольги Тонких, запрос на трудовых мигрантов есть у компаний химической промышленности и агропромышленного комплекса, которые ищут рабочих без квалификации: упаковщиков, сборщиков тары, операторов производственных линий. Основатель консалтинговой компании Support Partners Константин Борисов добавляет, что иностранных рабочих также ищут предприятия горнорудной промышленности.

Вице-президент по операционному управлению холдинга АНКОР Алексей Миронов отмечает, что «с учетом нехватки кадров многие компании готовы работать с трудовыми мигрантами без знания русского языка».

Глава компании Welldone, которая занимается аутсорсингом логистики, сказал «Коммерсанту», что его предприятие ищет подрядчика, чтобы привезти около 500 граждан Индии. По его словам, такие работники «стоят» примерно столько же, сколько россияне, но в долгосрочной перспективе это «все равно выгодно».

Опрошенные «Коммерсантом» представители кадровых агентств отмечают, что компании сталкиваются со сложностями в оформлении документов для трудовых мигрантов. Один из собственников российских компаний прогнозирует, что если сложности не будут решены, работодатели начнут завозить сотрудников нелегально. «К нам уже приходили компании, которые ежегодно привозят несколько тысяч людей из Бангладеш в Казахстан — без документов, в контейнере, — и предлагали распространить свои услуги и на РФ», — говорит он.

Проект «Если быть точным» отмечает, что в доковидный период в Россию приезжали около 4 миллионов трудовых мигрантов в год, а в 2021-м это число упало до 2,5 миллиона человек. Поток начал восстанавливаться только в начале 2022, когда ковидные ограничения были сняты.

В мае 2023 года «Ведомости» со ссылкой на данные ФСБ писали, что приток трудовых мигрантов за первые три месяца вырос в 1,6 раза (до 1,3 миллиона человек) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном, в Россию въезжали граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

По оценке демографа Юлии Флоринской, которую приводит «Коммерсант», в 2023 году общее число работавших в РФ иностранцев сократилось по сравнению с 2022 годом и не превышало 3,5 миллиона человек. Она объясняет снижение интереса трудовых мигрантов к России ослаблением рубля и опасениями иностранцев попасть на войну в Украине.

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