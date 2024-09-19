МВД РФ составляет реестр нелегальных мигрантов. Попавшим в него запретят заключать браки, пользоваться банками и отдавать детей в школы

В России создается реестр иностранцев, находящихся в стране незаконно, заявил в интервью «Коммерсанту» первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

Попавшие в этот реестр, по словам Горового, не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы.

В рамках этого проекта, заявил он, планируется наладить «межведомственное электронное взаимодействие с организациями, предоставляющими вышеназванные услуги».

Также Горовой сообщил, что в рамках борьбы с незаконной миграцией и повышения раскрываемости преступлений, совершенных иностранцами, с 1 декабря в аэропортах Московского авиаузла и на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области вводится процедура фото- и дактилоскопической идентификации въезжающих в РФ граждан других стран. Сбор отпечатков пальцев и фотографирование будут запущены в рамках эксперимента, заявил замминистра. Процедуру не надо будет проходить «некоторым категориям граждан», сообщил он, не став уточнять, о ком идет речь.

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