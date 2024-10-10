РИА Новости: Антонина Мартынова обвинила бывшего мужа, журналиста Кирилла Мартынова в похищении. Месяц назад ей заменили реальный срок на условный по делу о покушении на убийство дочери

Антонина Мартынова написала заявление в Следственный комитет России на бывшего мужа, главного редактора издания «Новая газета Европа» Кирилла Мартынова, обвинив его в похищении, сообщает пропагандистское РИА Новости со ссылкой на «правоохранительные органы».

«Антонина Федорова (Мартынова) написала в СК заявление насчет ее похищения бывшим супругом Кириллом Мартыновым», — заявил собеседник агентства, не уточнив других деталей.

В мае 2024 года Новгородский областной суд приговорил Мартынову к девяти годам колонии общего режима по так называемому , в рамках которого ее обвинили в покушении на убийство дочери от первого брака Алисы Федоровой.

19 сентября тройка судей Первого апелляционного суда снизила срок Мартыновой с девяти до восьми лет и заменила его на условный. С ходатайством о замене срока бывшей жене главреда «Новой газеты Европа» выступила прокуратура — суд удовлетворил его полностью. В тот же день Мартынову отпустили из СИЗО в Новгороде.

«Я очень рад, что Антонина на свободе и суду не удалось разлучить ее с Алисой. Я приветствую любые ее заявления, направленные на сохранение ее жизни и свободы», — заявил «Медузе» Кирилл Мартынов, комментируя сообщение РИА Новости о том, что его бывшая жена написала на него заявление.

Кирилл Мартынов не живет в России. Минюст включил журналиста в реестр «иностранных агентов» в сентябре 2022 года. В 2023-м Генпрокуратура объявила «нежелательными» деятельность двух организаций, связанных с Мартыновым — «Новой газеты Европа» и «Свободного университета».

В тот же день, когда Антонине Мартыновой заменили срок на условный, стало известно, что против ее бывшего мужа завели уголовное дело. Российские государственные агентства сообщили, что дело на Мартынова завели по статье 284.1 УК (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ). Что именно стало причиной преследований, неизвестно.