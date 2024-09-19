Прокуратура попросила заменить Антонине Мартыновой реальный срок на условный по делу о покушении на убийство дочери

Прокуратура на заседании Первого апелляционного суда попросила заменить бывшей жене главреда «Новой газеты Европа» Антонине Мартыновой приговор с девяти лет реального срока на восемь лет условного по делу о покушении на убийство дочери в 2007 году. Об этом сообщает «Медиазона».

Прокурор Светлана Горик напомнила, что Мартынова сама выбрала суд присяжных, которые признали ее виновной. Но прокуратура посчитал приговор слишком строгим и «с учетом влияния на судьбу семьи Мартыновой и ее поведения после вердикта» попросила снизить срок до восьми лет и заменить его на условный.

Как отмечает «Медиазона», рассмотрения апелляционной жалобы на приговор затянулось из-за того, что Антонина уже после приговора оформила развод и поменяла фамилию с Мартыновой на Федорову, как у своей дочери Алисы. Антонина участвует в заседании по видеосвязи, в суд пришла Алиса.

Защита попросила отправить дело на новое рассмотрение и отпустить Антонину Мартынову из СИЗО.

Антонина Мартынова — бывшая жена журналиста Кирилла Мартынова, который сейчас занимает должность главного редактора «Новой газеты Европа». В мае 2024 года Новгородской областной суд приговорил Антонину Мартынову к девяти годам колонии общего режима по делу о покушении на убийство своей дочери от первого брака Алисы Федоровой.

В 2008 году присяжные на суде в Великом Новгороде признали Мартынову виновной. По версии следствия, она умышленно сбросила двухлетнюю девочку в лестничный проем, из-за чего Алиса получила травмы средней тяжести. Сама Мартынова настаивает, что это был несчастный случай. Единственным свидетелем случившегося оказался 11-летний Егор Кудров, который говорил, что девочка упала, потому что ее толкнула Мартынова.

Приговор так и не был вынесен, так как Мартынова, находившаяся под подпиской о невыезде, скрылась вместе с ребенком. В марте 2024 года Мартынову, которая 16 лет находилась в федеральном розыске, задержали в Ставропольском крае. После этого судебные слушания по делу возобновились. В ходе прений 2 мая Алиса Федорова заявила, что не считает себя жертвой преступления.

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