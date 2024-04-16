В Новгороде возобновилось рассмотрение дела Антонины Мартыновой. 16 лет назад ее признали виновной в покушении на убийство дочери, но она скрылась перед приговором Дочь Антонины дала показания в суде

Антонина Мартынова в зале Новгородского областного суда, 16 апреля 2024 года «Медиазона»

Новгородский областной суд 16 апреля начал заседание по делу Антонины Мартыновой, которая скрылась в 2008 году, когда ее судили по обвинению в покушении на двухлетнюю дочь. Присяжные тогда вынесли обвинительный вердикт, но Мартынова, находившаяся под подпиской о невыезде, не явилась на оглашение приговора. Она 16 лет находилась в федеральном розыске.

Антонина Мартынова — жена Кирилла Мартынова, который сейчас занимает должность главного редактора «Новой газеты Европа». Они до сих пор находятся в браке. О задержании Антонины стало известно 11 апреля 2024 года. Она является обвиняемой по резонансному «новгородскому делу», которое завели в 2007 году. По версии следствия, дочь Мартыновой Алиса, которой тогда было два года, в феврале 2007 года упала в лестничный пролет и получила травмы.

Следствие утверждало, что девочку столкнула мать, которая якобы хотела инсценировать несчастный случай. Мартынова не признала вину. Кирилл Мартынов утверждал, что его жену обвинили «бездоказательно, абсурдно и заведомо ложно».

Единственным свидетелем случившегося оказался 11-летний Егор Кудров, который говорил, что девочка упала, потому что ее толкнула Мартынова. В 2023 году канал НТВ сообщал, что Кудров умер от передозировки наркотиков.

Как сообщил «Медузе» слушатель из зала суда, на заседание 16 апреля пришла Алиса Федорова — дочь Мартыновой. Она представляет потерпевшую сторону. Представитель потерпевшей просил суд удалить из зала прессу, это ходатайство поддержала Антонина Мартынова, но судья Алексей Становский ответил отказом.

Алиса Федорова рассказала в суде, что узнала свое настоящее имя только после задержания Мартыновой. Мать называла ее Марией. У нее нет паспорта и никаких документов об образовании, все это время она была на домашнем обучении. О самом деле против матери Алиса узнала только после ее задержания.

Адвокат Мартыновой выступил с ходатайством, в котором попросил начать новое рассмотрение дела в районном суде с новыми присяжными. Он объяснил это тем, что судья, рассматривавший дело в 2008 году, ушел в отставку, пишет «Медиазона». Против нового рассмотрения дела выступил прокурор. Сама Алиса Федорова выступила за возвращение дела на новое рассмотрение.

Судья отклонил ходатайство, отметив, что закон позволяет продолжить рассмотрения дела.

Адвокат Мартыновой попросил назначить генетическую экспертизу Федоровой. Он отметил, что у девушки нет паспорта, поэтому ее личность можно установить только по ДНК. Защита обвиняемой также попросила провести дополнительную экспертизу обстоятельств, при которых Алиса упала в лестничный пролет. Судья отказался удовлетворить эти ходатайства.

Сторона обвинения попросила провести новую психолого-психиатрическую экспертизу Антонины Мартыновой. Это ходатайство поддержали и защита, и судья. При рассмотрении дела 16 лет назад экспертиза показала, что у Мартыновой не было психических заболеваний.

Следующее заседание по делу состоится 2 мая.

«Новгородское дело»

Задержана Антонина Мартынова — обвиняемая по резонансному (но уже почти забытому) «новгородскому делу» Она 16 лет находилась в розыске по обвинению в покушении на убийство дочери

«Новгородское дело»

Задержана Антонина Мартынова — обвиняемая по резонансному (но уже почти забытому) «новгородскому делу» Она 16 лет находилась в розыске по обвинению в покушении на убийство дочери