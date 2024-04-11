Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Великого Новгорода Антонину Мартынову, которая скрылась 16 лет назад, когда ее судили по обвинению в покушении на двухлетнюю дочь. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Новгородского областного суда.

По словам собеседника агентства, Мартынова вместе с дочерью Алисой находились в федеральном розыске «до 22 марта», сейчас Мартынова помещена в следственный изолятор.

Когда, где и при каких обстоятельствах ее задержали, не уточняется. Заседание по делу Мартыновой назначено в Новгородском областном суде на 16 апреля. О судьбе Алисы также ничего не сообщается.

Антонина Мартынова (Федорова) — обвиняемая по «новгородскому делу», которое завели в 2007 году. Как сообщалось, дочь Мартыновой Алиса (тогда ей было два года, а самой Антонине — 21) в феврале 2007-го упала в лестничный пролет и получила травмы средней тяжести.

По версии следствия, девочку столкнула мать, которая якобы хотела инсценировать несчастный случай. Единственным свидетелем случившегося оказался другой ребенок — 11-летний Егор Кудров, он стоял на лестничной площадке этажом выше. Кудров говорил, что девочка упала, потому что ее толкнула Мартынова. Обвинение, кроме того, утверждало, что Мартынова сделала это, потому что ее дочь от первого брака якобы мешала ее отношениям со вторым мужем Кириллом Мартыновым (сейчас он главный редактор «Новой газеты Европа»; официально их отношения не были оформлены).

Антонина Мартынова настаивала, что это был несчастный случай. Ее защита, как сообщается, отмечала, что обвинение основано на ненадежных свидетельских показаниях и неквалифицированных экспертизах, а на присяжных .

В 2008 году Мартыновой предъявили обвинение в покушении на убийство лица, заведомо находившегося в беспомощном состоянии (часть 3 статьи 30, пункт «в» части 2 статьи 105 УК). Коллегия присяжных признала ее виновной. Мартыновой, которая находилась под подпиской о невыезде, но перед оглашением приговора она скрылась вместе с дочерью. Их объявили в розыск. Отец Алисы Павел Федоров подал заявление о похищении ребенка и бывшей жены, но уголовное дело об этом возбудить отказались «в связи с отсутствием события преступления».

Дело получило большой резонанс — особенно в «Живом журнале», который был тогда одной из главных социальных платформ в России. В частности, в ЖЖ появилось сообщество «Новгородское дело», в котором обсуждались детали дела. Кирилл Мартынов также рассказал свою версию случившегося в «Живом журнале»: он утверждал, что его жену «бездоказательно, абсурдно и заведомо ложно» обвинили в покушении на убийство ребенка. Мартынов называл произошедшее несчастным случаем. Он писал, что Антонина не сталкивала дочь с лестницы, а, напротив, пыталась поймать ее.

Когда стали известны подробности дела, представители новгородской прокуратуры пожаловались на давление. Против самого Мартынова тоже возбудили уголовное дело — по подозрению в разглашении материалов предварительного следствия. Мартынов, в свою очередь, потребовал завести дело на следователя по статье о превышении полномочий.

В 2023 году в программе «ЧП» на провластном телеканале НТВ рассказали, что МВД России возобновило проверку по «новгородскому делу» — о причастности к преступлению Кирилла Мартынова, который в это время уже эмигрировал из России и запустил издание «Новая газета Европа». В этой же передаче отмечалось, что единственный свидетель Егор Кудров погиб от передозировки наркотиками вскоре после возобновления проверки.

Одновременно с сообщением «Интерфакса» о задержании Мартыновой бывшая журналистка «Новой газеты» Анастасия Миронова заявила, что это она «помогла поймать Мартынову». Она опубликовала в своих соцсетях и на российской платформе «Дзен» статью об этом. В этом материале говорится, что Мартынова на протяжении 16 лет жила в России, в том числе в Москве, и ездила на юг страны. Миронова утверждает, что Мартынову задержали в Ставрополе. Об этом же пишут телеграм-каналы Mash и Shot. В своей статье журналистка утверждает, что при задержании Мартынова «предъявила девушку», которую назвала Алисой, — но Миронова сомневается, что это дочь Антонины. Журналистка намекает, что «Алисы уже нет». По информации «Медузы», Алиса по-прежнему числится в базе розыска МВД.

Никаких независимых источников, подтверждающих слова Мироновой, нет. В той же статье о «поимке» Мартыновой она пишет, что у нее «появилось некоторое чувство сатисфакции» после задержания жены бывшего коллеги. Вот этот фрагмент дословно:

Кириллу привет. Не было у меня никаких поводов мстить, просто дело уж очень интересное. Однако за последние два года Кирилл так себя вел, столько наговорил, в том числе и обо мне, что появилось, надо признать, некоторое чувство сатисфакции по итогам поимки Мартыновой. Кирилл, напомню, работал на «Молодую гвардию», правящую партию, Фонд эффективной политики. Потом вдруг заделался оппозиционным журналистом, уехал и объявил, что мы, оставшиеся, людоеды и имперцы. Хотя мы никаких денег от государства не получали.

Кирилл Мартынов отказался комментировать «Медузе» сообщения о задержании Антонины Мартыновой. Павел Федоров пока не комментировал случившееся.

Фото на обложке: Анастасия Миронова