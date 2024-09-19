Против главного редактора «Новой газеты Европа» Кирилла Мартынова возбудили дело об организации деятельности «нежелательной» организации

Следственный комитет России в отношении главного редактора «Новой газеты Европа» Кирилла Мартынова уголовное дело об организации деятельности «нежелательной» организации, сообщили российские государственные агентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам источника ТАСС, дело на Мартынова завели по статье 284.1 УК (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ). Официально о возбуждении дела против Мартынова не сообщалось.

Генпрокуратура объявила деятельность «Новой газеты Европа» «нежелательной» на территории России в июне 2023 года. Ведомство заявило, что издание создает и распространяет «тенденциозные информационные материалы в ущерб интересам РФ». Кроме того, в марте 2023 года Генпрокуратура объявила деятельность «Свободного университета», одним из учредителей которого является Мартынов, «нежелательной» на территории России.

Что именно стало поводом для возбуждения уголовного дела в отношении главреда «Новой газеты Европа», агентства не уточняют.

Кирилл Мартынов в комментарии «Медузе» отметил, что узнал об уголовное деле из СМИ. Он отметил, что ТАСС и РИА Новости не указывают в своих новостях, о руководстве какой именно организации идет речь. Мартынову подчеркнул, что в его случае это может быть как «Новая газета Европа», так и .

«Несмотря на то, что все сразу связали это с „Новой газетой Европа“, исходя из медийной публичной деятельности, я бы предположил, что дело в Свободном университете по двум причинам — во-первых, сейчас идет кампания против Свободного университета, за лекцию там только что оштрафовали Елену Лукьянову, накануне ее же признали иноагентом, на университет писал доносы депутат Луговой, призывая со всем нами разобраться. Во-вторых, я сходу не могу назвать ни одного редактора нежелательного медиа, который сходу получил бы уголовку — до протокола [о сотрудничестве с нежелательной организацией]. Мне кажется, моя роль в российском медийном ландшафте для этого довольно скромная, хотя черт его знает, что у них в голове», — сказал Мартынов.

Он добавил, что в тот момент, когда государство «окончательно слетело с катушек, начав убивать людей, освобождать убийц, называть их героями войны и преследовать людей, делают то, что было написано в школьных учебниках — например, что мир лучше войны», то в этом случае «довольно естественно, что это государство заводит уголовные дела, и лучше, чтобы это было заочно». «Я до войны занимался журналистикой и преподавал — и на сегодняшний день две эти формы моей деятельности объявлены криминальными и считаются преступлением, что довольно комично», — заключил он.

Кирилл Мартынов не живет в России. Минюст включил его в реестр «иностранных агентов» в сентябре 2022 года.

Вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину «Новая газета» остановила работу до завершения войны. Сотрудники издания, покинувшие Россию, создали издание «Новая газета Европа».

Как отмечает «Русская служба Би-би-си», до сих пор власти РФ не заводили уголовных дел против руководителей СМИ, объявленных в России «нежелательными».

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