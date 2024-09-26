Владислав Бакальчук до стрельбы у офиса Wildberries заявил, что благодаря Кадырову он «жив-здоров и не в тюрьме». После стрельбы ему предъявили обвинения, но не арестовали

Муж основательницы Wildberries Владислав Бакльчук заявил в интервью ютьюб-каналу , что благодаря главе Чечни Рамзану Кадырову он «до сих пор жив-здоров» и не находится в тюрьме.

Интервью было опубликовано 24 сентября, на следующий день Бакальчук перепостил фрагменты ролика в собственный телеграм-канал. При этом авторы видео сопроводили его пометкой о том, что интервью было записано 16 сентября — за два дня до у офиса Wildberries.

Бакальчук рассказал, что и он, и его жена Татьяна «пересеклись» с представителями Кадырова больше восьми лет назад, и с тех пор бизнесмен с ними «дружит». По какому поводу они «пересеклись», Бакальчук не уточнил.

«Ну, не с Рамзаном Ахматовичем, а с его друзьями. Ходили на общие праздники. И они нам восемь лет назад помогали. Когда все это (слияние Wildberries и Russ — прим. „Медузы“) случилось, я также пошел к нему за советом, и они предложили помочь. И благодаря этому до сих пор я жив-здоров, не в тюрьме», — заявил Бакальчук.

Муж основательницы Wildberries сообщил, что «немного» опасается за свою жизнь на фоне объединения маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ: «Фактически это рейдерский захват, а в случае с рейдерскими захватами с теми людьми, кто стоит на пути, происходят всякие вещи. Их либо могут посадить в тюрьму, либо отравить чем-то. Такая вероятность тоже не исключительна».

Бакальчук утверждает, что совладелец Russ Леван Мирзоян «очень советовал, чтобы я перестал быть учредителем одной из компаний, потому что это уголовно опасно».

Представители Кадырова, Татьяны Ким, Wildberries и Russ не комментировали заявления Владислава Бакальчука.

Стрельба в московском бизнес-центре, где находится главный офис Wildberries, произошла на фоне развода Татьяны и Владислава Бакальчука, а также слияния маркетплейса с компанией Russ, которую связывают с сенатором и миллиардером Сулейманом Керимовым.

После того как компании объявили о сделке, Бакальчук обратился за помощью к Рамзану Кадырову, пообещавшему помочь ему вернуть бизнес и жену. Как выяснило издание «Агентство», в день стрельбы Бакальчука к офису Wildberries сопровождал как минимум один уроженец Чечни, лично знакомый с Кадыровым.

По факту стрельбы возбудили уголовное дело по пяти статьям, включая статьи об убийстве, незаконном хранении оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Обвинения по уголовному делу предъявили 33 задержанным. 30 из них отправили в следственный изолятор. Часть фигурантов дела попросила отправить их на войну в Украину.

Обвинения по делу о стрельбе также были предъявлены Бакальчуку. После случившегося его задержали, но уже на следующий день отпустили. Адвокаты бизнесмена заявили, что следователи, просившие об арестах других фигурантов дела, не нашли состава преступления в действиях Бакальчука. За объяснениями, почему это произошло, они посоветовали обратиться в ведомство.

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Что известно о разводе Бакальчуков и конфликте вокруг Wildberries

Татьяна и Владислав Бакальчуки несколько месяцев публично разводятся и делят Wildberries Их конфликт с участием Кадырова (и, предположительно, Керимова) привел к стрельбе в центре Москвы. Цепочка событий