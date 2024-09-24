«Коммерсант»: фигуранты дела о стрельбе в офисе Wildberries просят отправить их на войну в Украину

Фигуранты дела о нападения на офисы Wildberries начали подавать заявления о заключении с ними контрактов Минобороны для участия в русско-украинской войне, пишет «Коммерсант».

Уголовное дело о нападении на офисы Wildberries в Москве возбуждено по пяти статьям УК, включая убийство двух и более лиц общеопасным способом по предварительному сговору (п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушение на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ), посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и самоуправство (ст. 330 УК РФ), напоминает издания.

Решение об арестах выносили Мещанский, Тверской и Басманные суды Москвы. Аресты, избранные Басманным судом, как стало известно «Коммерсанту», обжалованы, одновременно фигуранты начали подавать заявления о заключении с ними контрактов на участие в войне в Украине.

Несмотря на то, что за некоторые обвинения, выдвинутые в отношении участников нападения, предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения, подписанию контрактов с Минобороны это не помешает, как и то, что у некоторых арестованных нет гражданства РФ.

По принятым после начала войны в России законам, заключить контракт с Минобороны могут даже фигуранты уголовных дел, которым грозит пожизненное заключение, если приговор пока не вынесен (исключением являются обвиняемые в половых преступлениях против несовершеннолетних, преступлениях террористического и экстремистского характера, а также различных видах госизмены).

После заключения контракта уголовное дело приостанавливается, а если фигурант получил государственную награду, дослужил до увольнения по возрасту, состоянию здоровья либо в связи с окончанием военного времени, то он получает право на полную реабилитацию. Фигуранты — иностранцы также могут получить гражданство РФ по упрощенной процедуре.

При этом, отмечает издание, все фигуранты дела о нападении на офисы Wildberries заявили о своей невиновности, их адвокаты настаивают на том, что они оказались на месте происшествия случайно.

Стрельба в офисе Wildberries произошла днем 18 сентября. В компании сообщили, что муж ее основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислав вместе с охраной попытался «незаконно проникнуть» в офис маркетплейса в бизнес-центре «Романов двор». Сам Бакальчук утверждает, что он пришел на деловую встречу с коллегами и охраной в виде сотрудников МВД, а стрелять начали со стороны офиса Wildberries. При стрельбе погибли два охранника. Одновременно было совершено нападение на еще один офис Wildberries в Москве, расположенный возле метро «Динамо».

Среди задержанных за нападение на офисы маркетплейса был и сам Владислав Бакальчук. Ему, как сообщали деловые издания, предъявили обвинение в убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. Бакальчук находится на свободе.

По данным ТАСС, обвинения по уголовному делу предъявили 33 задержанным. 30 из них отправили в следственный изолятор. Басманный суд, судя по поступавшей ранее информации, назначал административные аресты задержанным возле больницы, куда доставляли пострадавших из офисов Wildberries.

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