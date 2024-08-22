ВСУ заявили, что нанесли удар американскими бомбами по российским военным в Курской области

Украинские войска нанесли 22 августа удар американскими бомбами по российским позициям в Курской области, заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Военный опубликовал видеоролик, на котором, по его словам, запечатлено поражение взводного опорного пункта ВС РФ. «Поражен пункт управления БПЛА, подразделение РЭБ, техника, вооружение и до 40 военнослужащих России», — говорится в сообщении ВСУ.

В Минобороны РФ сообщения об ударе ВСУ и применении американского оружия не комментировали.

Власти США долгое время не позволяли Украине применять американское оружие для ударов по целям на территории России. Весной 2024 года на фоне наступления ВС РФ в Харьковской области Белый дом позволил Киеву наносить удары американским оружием по приграничным территориям для защиты от российских обстрелов. Судя по сообщениям западных СМИ, похожую логику американские чиновники применяют в отношении операции ВСУ в Курской области, отмечает «Би-би-си».

Украинское наступление в Курской области продолжается с 6 августа. По данным СМИ, в ходе операции на российской территории ВСУ задействовали британские танки Challenger 2, а ключевую роль в продвижение сыграли беспилотники, полученные от Великобритании.

На фоне наступления ВСУ, как писал The Washington Post, Киев попросил Вашингтон разрешить Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российским аэродромам. Владимир Зеленский также провел встречу с американскими сенаторами, которые призвали Белый дом разрешить ВСУ использовать дальнобойные ракеты для «более глубоких ударов» по России.

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