Ксения Фадеева: я не давала никакого согласия на обмен

Бывшая глава штаба Алексея Навального в Томске Ксения Фадеева опубликовала первое фото и обращение после своего освобождения из колонии в результате между Россией и странами Запада.

Друзья, я очень благодарна всем вам за поддержку и беспокойство. Вижу, что для многих людей то, что произошло 1 августа, стало настоящим праздником и первым радостным событием за долгое время.

Должна сказать, что я не давала никакого согласия на обмен. Я осознанно приняла решение не уезжать из России в 2021 до заведения уголовного дела и не бежала, когда шло следствие, пока я была не в СИЗО. Как вы уже наверное знаете, спецназ ФСБ просто погрузил нас в автобус а затем на спецборт.

Ксения Фадеева избралась депутатом городской думы Томска в сентябре 2020 года. В декабре 2023 года ее приговорили к девяти годам колонии и 500 тысячам рублей штрафа по уголовному делу об «экстремистской организации», которое заведено в отношении соратников Алексея Навального.

Ранее политик Илья Яшин, которого освободили вместе с Фадеевой, заявил, что написал письменное заявление об отказе на обмен. «То, что со мной произошло, я не рассматриваю как обмен. Я рассматриваю как незаконное выдворение из России против моей воли», — говорил он на пресс-конференции в Бонне.