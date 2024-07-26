Настя Ивлеева (после ареста счетов) погасила долг по налогам на 11 миллионов рублей

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева погаcила задолженность по налогам, сообщили 26 июля ТАСС в Главном межрегиональном упрaвлении Федеральной службы судебных приставов РФ.

По данным ведомства, Ивлеева оплатила всю сумму дoлга после того, как судебные приставы в Ленинградской oбласти налoжили арест на ее счета, а также совершать регистрационные действия с ее земельными участками, квартирой и автомобилем «Ламборгини».

Приставы открыли производство в отношении Ивлеевой 27 июня, намереваясь взыскать с нее налоги и сборы, включая пени, на сумму 11 352 875 рублей.

Настя Ивлеева столкнулась с пристальным вниманием властей после того, как в декабре 2023 года организовала в Москве вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голый»). После этого Ивлеева, как и другие участники вечеринки, публично извинилась, ее оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию вечеринки. Также ей назначили штраф 50 тысяч рублей по протоколу о «дискредитации» армии. Налоговая служба заинтересовалась компаниями, связанными с Ивлеевой, заподозрив их в использовании схемы дробления бизнеса для ухода от налогов.

Что случилось с Ивлеевой после вечеринки

К Путину всегда относилась с симпатией. Навального никогда не поддерживала. Была в Мариуполе — там «из руин рождается новая жизнь» Настя Ивлеева дала первое интервью после «почти голой» вечеринки. Вот что она сказала — краткий пересказ

Что случилось с Ивлеевой после вечеринки

К Путину всегда относилась с симпатией. Навального никогда не поддерживала. Была в Мариуполе — там «из руин рождается новая жизнь» Настя Ивлеева дала первое интервью после «почти голой» вечеринки. Вот что она сказала — краткий пересказ