Приставы открыли производство по взысканию с Ивлеевой долга по налогам на 11 миллионов рублей

Федеральная служба судебных приставов (ФСПП) открыла в отношении телеведущей и блогера Насти Ивлеевой производство по взысканию долга более чем на 11 миллионов рублей. Информацию об этом в базе ведомства обнаружило РБК.

Производство возбудили 27 июня. Приставы намерены взыскать с Ивлеевой налоги и сборы, включая пени, на сумму 11 352 875 рублей.

В июне прокремлевское издание «Известия» сообщало, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета телеведущей из-за задолженности в 11,3 миллиона рублей. Представитель Ивлеевой пояснял, что под блокировку попали не личные счета блогера, а счета ее компании. 16 июля «Известия» со ссылкой на некий документ заявили, что сумма долга Ивлеевой перед налоговой выросла до 20,9 миллиона рублей.

Как отмечает РБК, налоговая служба заинтересовалась компаниями, связанными с Ивлеевой, после «почти голой» вечеринки. Их заподозрили в использовании схемы дробления бизнеса для ухода от налогов. По версии налоговых органов, в 2020-2022 годах сумма долга по налогам превысила 130 миллионов рублей.

В конце декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка, организованная Настей Ивлеевой, с дресс-кодом almost naked («почти голый»). Мероприятие возмутило авторов Z-пабликов. После этого почти все известные участники вечеринки публично извинились, а также начали жертвовать деньги на благотворительность.

За организацию вечеринки Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей. Позже блогеру также назначили штраф в 50 тысяч рублей по делу о «дискредитации» армии.

В начале мая Ивлеева удалила все посты из инстаграма и дала интервью Луке Ебкову. В нем она заявила, что ездила на аннексированные РФ территории Донбасса, а также что всегда относилась с симпатией к Владимиру Путину.

Читайте пересказ этой беседы на «Медузе»

К Путину всегда относилась с симпатией. Навального никогда не поддерживала. Была в Мариуполе — там «из руин рождается новая жизнь» Настя Ивлеева дала первое интервью после «почти голой» вечеринки. Вот что она сказала — краткий пересказ

Читайте пересказ этой беседы на «Медузе»

К Путину всегда относилась с симпатией. Навального никогда не поддерживала. Была в Мариуполе — там «из руин рождается новая жизнь» Настя Ивлеева дала первое интервью после «почти голой» вечеринки. Вот что она сказала — краткий пересказ