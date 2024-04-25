Насте Ивлеевой назначили административный штраф 50 тысяч рублей по делу о «дискредитации» армии РФ

Тверской суд Москвы назначил блогеру Насте Ивлеевой административный штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП («дискредитация армии РФ»).

Ивлеева не пришла на заседание суда, ее интересы представлял адвокат Калой Ахильгов. Защита просила прекратить дело, наставая на том, что срок привлечения к административной ответственности истек. Ивлеева не признала вину, пишет РИА Новости.

Во время заседания, как отмечает «Медиазона», выяснилось, что первый рапорт сотрудника Центра «Э», приобщенный к делу, составили в марте 2023 года, но использовали его только в начале 2024 года, то есть уже после скандальной «голой вечеринки», организованной Ивлеевой.

О том, что в отношении Ивлеевой составили административный протокол о «дискредитации», стало известно 16 апреля. Протокол составили из-за поста в инстаграме Ивлеевой. В записи от 1 марта 2022 года блогер обратилась к руководству России: «Я призываю вас сделать второй раунд переговоров завершающим военные действия, я призываю вас договориться, я призываю вас достигнуть тех компромиссов, которые остановят гибель людей. Я призываю остановиться. Говорю это я, Настя Ивлеева, человек Мира, гражданка Российской Федерации, патриот своей страны».

В конце декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка, организованная блогером Настей Ивлеевой, с дресс-кодом almost naked («почти голый»), которая вызвала возмущение у авторов z-пабликов. После этого почти все известные участники вечеринки публично извинились, а также начали жертвовать деньги на благотворительность. Настя Ивлеева на фоне случившегося публично поддержала Владимира Путина перед выборами президента РФ.

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