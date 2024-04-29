«Не всем зрителям нравится, что идет пьеса иноагента». Алтайский театр убрал из репертуара спектакль по пьесе Шендеровича

Алтайский краевой театр драмы имени Шукшина решил убрать из своего репертуара спектакль «Два ангела, четыре человека» по пьесе Виктора Шендеровича. Сообщение об этом появилось в паблике театра во «ВКонтакте».

«Кажется, в этом сезоне из нашего репертуара уйдет самое большое количество спектаклей. Да, это грустно. Но изменения необходимы. Ведь без них невозможно движение вперед!» — говорится в заявлении театра.

Последний показ спектакля, который шел в театре с 2013 года, намечен на 30 апреля.

Директор театра Любовь Березина пояснила в комментариях к записи, что спектакль решили убрать из репертуара, потому что «не всем зрителям нравится, что идет пьеса иноагента», и они жалуются на театр.

Писателя и публициста Виктора Шендеровича объявили «иностранным агентом» в декабре 2021 года.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину многие российские театры убирают из репертуаров спектакли, поставленные по пьесам авторов, выступающих против войны. Так, например, театры отказались от постановок, основанных на произведениях Дмитрия Глуховского, Гузель Яхиной, Ивана Вырыпаева, Бориса Акунина, Людмилы Улицкой.

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