Театр Ермоловой убрал из репертуара спектакль «Текст» по роману Дмитрия Глуховского. После того, как писателя объявили в розыск

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Из репертуара московского театра имени Ермоловой убрали постановку «Текст» по одноименному роману писателя Дмитрия Глуховского. Об этом писатель сообщил в своем телеграм-канале.

«Вчера еще играли его — а после окончания собрали за кулисами артистов и обьявили им, что спектакль убирают из репертуара. Быстро реагируют на новости, молодцы! Flash forward into the past» — написал Глуховский.

В театре Ермоловой пока не подтвердили и не опровергли снятие спектакля с репертуара. На сайте театра в разделе «Репертуар» постановка значится, но купить на нее билеты нельзя.

Накануне стало известно, что Дмитрия Глуховского, который после российского вторжения в Украину последователь высказывается против войны, объявили в федеральный розыск. Сам писатель сообщил, что против него возбуждено уголовное дело о «фейках» про российскую армию.

Поводом, по словам Глуховского, стал его пост в инстаграме от 12 марта с роликами, где российские войска обстреливают Мариуполь и где президент РФ Владимир Путин, вероятно, собирается сказать «в войне», но осекается и говорит «в этой операции». «Остановите войну! Признайте, что это настоящая война против целого народа и остановите ее!» — подписал ролики Глуховский.

Спектакль по роману «Текст» шел в театре Ермоловой с 2018 года. Режиссер постановки — Максим Диденко. Среди исполнителей главных ролей — Артем Ткаченко и Кристина Асмус.

Подробнее про Глуховского и дело против него

Против писателя Дмитрия Глуховского возбудили дело о «фейках» про армию Из-за поста в инстаграме с роликами, где обстреливают Мариуполь и где Путин почти произносит слово «война»

Подробнее про Глуховского и дело против него

Против писателя Дмитрия Глуховского возбудили дело о «фейках» про армию Из-за поста в инстаграме с роликами, где обстреливают Мариуполь и где Путин почти произносит слово «война»

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