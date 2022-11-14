Башкирский театр снял с репертуара спектакль «Зулейха открывает глаза» из-за антивоенных заявлений Гузель Яхиной

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Руководство Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури объявило, что снимает с репертуара спектакль «Зулейха открывает глаза» по роману Гузель Яхиной из-за антивоенных высказываний писательницы. Она выступает против войны с первого дня российского вторжения в Украину.

Театр поддерживает специальную военную операцию, которую Россия была вынуждена проводить на Украине. Театр призван пропагандировать единые для российского народа духовные ценности.

Автор романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина заявляет, что «новости 24 февраля 2022 года смяли меня. Мой мир не перевернулся, а просто — разрушен». Но мир, в котором на протяжении восьми лет неонацисты и фашисты убивают братский нам народ, для нас — деятелей культуры, неприемлем. Сегодня наши воины среди которых и наши коллеги — работники культуры учреждений нашей республики, защищают мир без нацизма. В связи с тем, что мнение работников театра не совпадает с мнением автора, принято решение о снятии вышеуказанного спектакля с репертуара.

По данным источников «Бизнес Online», инициатива о прекращении показа спектакля принадлежит министерству культуры Башкортостана. «Вы же понимаете, почему отменяется, — по всем российским театрам отменяется имя Гузель Яхиной», — заявила изданию завлит театра Эльвира Давлетбердина.

Ранее режиссер-постановщик Айрат Абушахманов сообщал об отмене спектаклей «Зулейха открывает глаза» в Челябинске и Оренбурге.

Гузель Яхина стала лауреатом многочисленных литературных премий за свой дебютный роман «Зулейха открывает глаза», посвященный репрессиям 1930-х годов. В частности, в 2015 году писательница стала лауреатом национальной премии «Большая книга», а в 2019 году премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил писательнице премию правительства в области культуры. В том же году Башкирский драмтеатр получил специальную премию «Золотой маски» за сценическое прочтение романа Гузель Яхиной. В апреле 2020 года на телеканале «Россия-1» состоялась премьера восьмисерийной экранизации романа.

Отрывок последнего романа Гузель Яхиной

«За такую вот кучку пшена у нас в деревне еще год назад убили бы» Фрагмент нового романа Гузели Яхиной «Эшелон на Самарканд» — об эвакуации детей из голодающего Поволжья

Отрывок последнего романа Гузель Яхиной

«За такую вот кучку пшена у нас в деревне еще год назад убили бы» Фрагмент нового романа Гузели Яхиной «Эшелон на Самарканд» — об эвакуации детей из голодающего Поволжья