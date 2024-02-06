Театр «Современник» отменил показы спектакля «Потанцуем…» по пьесе Людмилы Улицкой

Показы спектакля «Потанцуем…» по пьесе Людмилы Улицкой в московском театре «Современник», запланированные на февраль и март, отменены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра, не уточняя, с чем связано решение об отмене спектаклей.

«Потанцуем…» должны были показывать на сцене «Современника» 18 февраля и 22 марта. Спектакль режиссера Анджея Бубеня по пьесе Улицкой шел в «Современнике» с 2015 года.

5 февраля стало известно, что показ спектакля «Еврейское счастье» по пьесе писательницы Людмилы Улицкой «Мой внук Вениамин» отменил Пермский театр юного зрителя (ТЮЗ). Причина отмены также не пояснялась. Спектакль шел в пермском ТЮЗе с 2017 года.

В конце января прокремлевские «пранкеры» Вован и Лексус опубликовали в своих соцсетях видео с Людмилой Улицкой. Они поговорили с ней, представившись главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. В разговоре с «пранкерами» писательница сказала, что гонорары от продаж ее книг «идут на Украину».

После этого Улицкую лишили звания почетного профессора Российского химико-технологического университета имени Менделеева, московские библиотеки перестали выдавать ее книги, а издательство АСТ объявило, что приостанавливает выплаты по всем договорам с писательницей.

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