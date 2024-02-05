Пермский театр юного зрителя отменил показ спектакля по пьесе Людмилы Улицкой

Пермский театр юного зрителя (ТЮЗ) отменил показ спектакля «Еврейское счастье» по пьесе писательницы Людмилы Улицкой «Мой внук Вениамин». Сообщение об этом опубликовали на сайте театра, обратил внимание телеграм-канал «Пермь 36,6».

Впервые спектакль поставили на сцене театра в 2017 году. Очередной показ должен был состояться 6 февраля. Однако администрация ТЮЗа решила заменить «Еврейское счастье» на «Прибайкальскую кадриль». Причины такого решения не объясняются.

Директор театра Артем Агеев заявил пропагандисткому изданию «Абзац», что будущие показы пьесы будут зависеть от решения правоохранительных органов по итогам проверки высказываний Улицкой о поддержке Украины.

В конце января прокремлевские «пранкеры» Вован и Лексус опубликовали в своих соцсетях видео с Людмилой Улицкой. Они поговорили с ней, представившись главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. В разговоре с «пранкерами» писательница сказала, что гонорары от продаж ее книг «идут на Украину».

После этого Улицкую лишили звания почетного профессора Российского химико-технологического университета имени Менделеева, московские библиотеки перестали выдавать ее книги, а издательство АСТ объявило, что приостанавливает выплаты по всем договорам с писательницей.

В конце 2023 года Вован и Лексус позвонили писателям Борису Акунину и Дмитрию Быкову, которые в разговоре с «пранкерами» заявили о поддержке Украины. После этого книги писателей изъяли из продажи, а в российских театрах сняли с показа или переделали спектакли по пьесам Акунина. Акунин также стал фигурантом уголовного дела по статьям об «оправдании терроризма» и «фейках» об армии и был объявлен «иностранным агентом».

Как в России преследуют писателей

В России снова преследуют самых известных писателей. На них заводят дела, их книги снимают с продажи, у них даже пытаются украсть их творчество Эти авторы — Борис Акунин, Владимир Сорокин, Дмитрий Быков, Людмила Улицкая

Как в России преследуют писателей

В России снова преследуют самых известных писателей. На них заводят дела, их книги снимают с продажи, у них даже пытаются украсть их творчество Эти авторы — Борис Акунин, Владимир Сорокин, Дмитрий Быков, Людмила Улицкая