«Драматург наговорил себе на статью». Драматический театр в Братске отменил спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева

Братский драматический театр в Иркутской области отменил спектакль «Иллюзии» по пьесе драматурга Ивана Вырыпаева после того, как его заочно осудили по обвинению в распространении «фейков» о российской армии. Об этом во «ВКонтакте» сообщила заведующая литературной частью в театре Елена Чайковская, внимание на пост обратило издание «Люди Байкала».

«Сижу, чуть не плачу. Да что за день сегодня. Во-первых, снимаем спектакль с показа. Драматург наговорил себе на статью. Осужден и объявлен в розыск. А мы и не знали. Ну не отслеживаем мы решения судов России. И информации от компетентных органов не было», — рассказала Чайковская.

По ее словам, некая «бдительная гражданка», узнавшая о приговоре Вырыпаева, «возмутилась», что в репертуаре театра есть такой спектакль, и «написала письмо куда следует». Чайковская добавила, что считает спектакль хорошим, но «кто ж мог предположить, что автора понесет».

Премьера спектакля «Иллюзии» по одноименной пьесе Вырыпаева прошла в Братском драмтеатре 18 февраля 2022 года. Ближайшие показы намечались на январь-март 2024 года, после отмены спектакля театр пообещал вернуть деньги за билеты.

Басманный суд Москвы 15 декабря заочно приговорил драматурга и режиссера Ивана Вырыпаева к восьми годам колонии по делу о «фейках» об армии. Дело против Вырыпаева возбудили из-за его интервью и публикаций на личном сайте. Среди таких публикаций — «письмо российским театрам», в котором Вырыпаев заявил, что направит все деньги, полученные от государственных театров в России, на помощь украинским беженцам.

До начала полномасштабного российского вторжения в Украину пьесы Ивана Вырыпаева шли на сценах более чем 40 российских театров, включая МХАТ имени Чехова, БДТ, Театр наций и «Современник». Вырыпаев публично осудил вторжение. Последние несколько лет он не живет в России.

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