На Александра Невзорова завели уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей «иноагента»

Публицист Александр Невзоров стал фигурантом нового уголовного дела, пишут «Фонтанка» и Mash.

По их данным, расследование ведется по статье 330.1 УК («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах», предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы).

Вероятной причиной уголовного преследования называется «постоянное отсутствие обязательных маркировок в постах журналиста».

В марте 2022 года Следственный комитет возбудил уголовное дело против Александра Невзорова по обвинению в распространении «фейков» о российской армии. Как утверждало следствие, журналист опубликовал в соцсетях «заведомо ложную информацию» об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе и убийствах мирных жителей в Буче. После этого в России заблокировали сайт Невзорова, а его самого включили в список «иностранных агентов».

Александр Невзоров резко раскритиковал вторжение России в Украину и уехал из страны. МВД РФ объявило его в розыск. В июне 2022-го сообщалось, что журналист получил гражданство Украины «за выдающиеся заслуги перед страной».

В феврале 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Невзорова к восьми годам колонии по делу о «фейках» про армию РФ. Журналисту также неоднократно назначались административные штрафы за невыполнение обязанностей «иноагента».

Читайте также

«Хочу вернуться в Россию. Силен соблазн доказать этим дебилам, что не все их боятся» На Александра Невзорова завели дело о «фейках» про российскую армию. Журналист рассказал «Медузе», что он об этом думает

Читайте также

«Хочу вернуться в Россию. Силен соблазн доказать этим дебилам, что не все их боятся» На Александра Невзорова завели дело о «фейках» про российскую армию. Журналист рассказал «Медузе», что он об этом думает