Росреестр скрыл данные о квартире из декларации Путина

Федеральная служба государственной регистрации (Росреестр) скрыла данные о квартире в Петербурге, которая находится в собственности президента РФ Владимира Путина и которую он регулярно указывает в отчетах о доходах. На это обратил внимание расследовательский проект .

Речь идет о квартире по адресу Виленский переулок, дом 17/5, где, как утверждают журналисты, с 1994 года были прописаны родители Путина. Как предполагают «Хроники», квартира перешла в собственность президента РФ по наследству после смерти родителей в конце 1990-х годов. С 2004 года он регулярно указывает ее в декларациях о доходах.

Так, в последнем отчете, поданном в ЦИК РФ перед президентскими выборами, говорится, что в собственности Путина находится квартира в Петербурге площадью 77 квадратных метра. «Хроники» пишут, что, судя по схеме дома, площадь квартиры — 76,4 квадратных метра. Сервис проверки недвижимости «ЕГРП365» сообщает, что площадь равна 77,7 квадратных метра. Такая же площадь квартиры была указана в декларации Путина о доходах перед выборами президента 2012 года.

«Хроники» обратили внимание, что в данных Росреестра о доме нет сведений об этой квартире Путина в отличие от остальных помещений в здании. При этом на поэтажной схеме из общей выписки она есть. Журналистам не удалось получить от Росреестра отдельный документ на квартиру. С чем это связно, неизвестно.

Тайная квартира и черный риелтор Путина Хроники.Медиа

Росреестр скрывает или удаляет данные о недвижимости высокопоставленных российских чиновников, военных, бизнесменов и членов их семей. В 2019 году издание «Собеседник» сообщило, что Росреестр изменил сведения о квартире в Петербурге, владельцем которой когда-то был президент РФ Владимир Путин и его семья. Ведомство заменило упоминания Путина на Игоря Сергеева-Градского в документах на эту квартиру.

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