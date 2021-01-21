Росреестр скрыл из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) данные о недвижимости бизнесменов Мазараки. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на выписки из ЕГРН.

Валериан Мазараки — первый заместитель директора московского ГБУ «Ритуал», Лев Мазараки — его младший брат. О них рассказывал журналист «Медузы» Иван Голунов в расследовании о похоронном бизнесе.

Как выяснили «Открытые медиа», Росреестр засекретил информацию о загородной недвижимости семьи Мазараки.

Дом в поселке «Лесная бухта» на берегу Истринского водохранилища, владельцем которого в ЕГРН значилась жена Льва Мазараки, теперь записан на Российскую Федерацию.

Информацию «об огромном особняке в Барвихе самого Льва Мазараки по его кадастровому номеру найти в реестре оказалось вообще невозможно», пишет издание.

«Открытые медиа» уточняют, что 19 января телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщил о чиновников, менеджеров госкомпаний и владельцев крупного бизнеса, чьи данные скрыты из госреестров по закону о госохране. Канал упомянул в том числе и Льва Мазараки.

В октябре 2020 года Росреестр скрыл из Федеральной государственной информационной системы данные о недвижимости руководства ФСБ, премьер-министра Михаила Мишустина и главы «Роснефти» Игоря Сечина.

В 2016 году ведомство заменило в базах недвижимости имена сыновей тогдашнего генпрокурора Юрия Чайки Артема и Игоря на ЛСДУ3 и ЙФЯУ9, а позже — на «Значение отсутствует». Росреестр вернул в базу настоящие имена сыновей Чайки в ноябре 2020 года.