Игорь Краснов получил элитную квартиру от управделами президента. Когда он стал генпрокурором, сведения о ней скрыли в Росреестре

Андрей Епихин / ТАСС

Росреестр скрыл данные об элитной квартире бывшего заместителя главы СК Игоря Краснова после того, как в январе 2020 года он стал генпрокурором России. Об этом сообщили «Открытые медиа».

Краснов владеет квартирой площадью 124 квадратных метра в элитном жилом комплексе «Белый лебедь» на Мичуринском проспекте. Как писал «Коммерсант» в 2008 году, этот ЖК находится на территории Центральной клинической больницы управления делами президента, его построили на месте прогулочного парка для пациентов. По данным ЦИАН, один квадратный метр в этом доме стоит в среднем 473 тысячи рублей. То есть квартира Краснова может стоить 58,8 миллиона рублей. В 2012-2018 годах чиновник вместе с женой заработал 8,9 миллиона рублей, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на декларации Краснова.

Квартиру на Мичуринском проспекте Краснов получил от государства. Исходя из его деклараций, он пользуется этим жильем с 2017 года. До середины 2018-го квартира принадлежала управлению делами президента. Затем недвижимость перешла в собственность Краснова и его несовершеннолетней дочери (на каких условиях, не уточняется). Это следует из выписки из ЕГРН, которую «Открытые медиа» получили в конце января, вскоре после назначения Краснова на пост генпрокурора. На выписках от середины апреля имена собственников уже скрыты — вместо них указана Российская Федерация.

Сведения об активах своей семьи засекречивал и предшественник Игоря Краснова на посту генпрокурора Юрий Чайка. В 2016 году Фонд борьбы с коррупцией политика Алексея Навального выяснил, что Росреестр обозначил имена сыновей Чайки Артема и Игоря в базе данных как ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 (до этого они фигурировали в расследовании ФБК о незаконном обогащении). Позднее эти шифры были заменены на «Значение отсутствует». Суды не увидели в этом ничего противозаконного. В 2017 году Госдума официально разрешила высокопоставленным чиновникам засекречивать сведения о своих активах.

Недвижимость Артема и Игоря Чайки, сведения о которой скрыли в Росреестре, располагается в поселке Успенское на Рублево-Успенском шоссе. Игорь Краснов тоже пользуется недвижимостью на Рублевке. С 2018 года в его декларациях указано, что он арендует коттедж в поселке Жуковка-1. По данным ЕГРН, дом принадлежит оздоровительному комплексу «Рублево-Успенский», записанному на управление делами президента. Исходя из данных ЦИАН, аренда коттеджа в поселке Жуковка-1 может обойтись в 200 тысяч рублей в месяц.

Как отмечают «Открытые медиа», в отличие от семьи Юрия Чайки, близкие родственники Игоря Краснова за время его госслужбы не стали крупными бизнесменами. Родители генпрокурора сейчас живут в Липецке; его мать пела в Северном русском народном хоре, а отец был художественным руководителем Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов. Сестра генпрокурора связана с финансовой сферой, ее последнее место работы — подразделение группы компаний БКС BCS Global Markets. Жена Краснова перестала упоминаться в его декларациях с 2017 года. Источник «Открытых медиа» утверждает, что супруги развелись. Собеседники РБК называли бывшую жену Краснова родственницей главы управления «К» ФСБ Ивана Ткачева.

Пересказала Ольга Корелина