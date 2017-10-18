Верховный суд счел законным отказ Росреестра разглашать имена владельцев недвижимости. Жалобу подал Навальный из-за ЛСДУ3 и ЙФЯУ9

Коллегия Верховного суда РФ по административным делам постановила, что Росреестр имеет право не раскрывать имена владельцев недвижимости. Коллегия рассматривала жалобу оппозиционера Алексея Навального на решения нижестоящих судов, отклонивших его иски к Росреестру из-за засекречивания в выписках имен сыновей генпрокурора РФ Юрия Чайки.

В кассационном определении коллегия сослалась на закон «О персональных данных», который запрещает раскрывать персональные данные без согласия человека. Судьи пришли к выводу, что этот запрет действует в случае с Росреестром, поскольку закон «О регистрации прав на недвижимое имущество» не позволяет сообщать сведения, доступ к которым ограничен федеральным законом.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади, комментируя решение коллегии, отметил, что в законе «О персональных данных» есть оговорка «если иное не установлено федеральным законом» — по его мнению, таким законом является как раз закон «О регистрации прав на недвижимое имущество», который требует сообщать сведения о недвижимости.

По мнению Гимади, решение коллегии «ставит под угрозу гражданский оборот недвижимости», поскольку Росреестр — «единственный способ получить юридически действительную и актуальную информацию об объекте», пишут «Ведомости».