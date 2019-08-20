«Собеседник»: Росреестр поменял Владимира Путина на Игоря Сергеева-Градского в документах о бывшей квартире президента

Росреестр внес изменения в сведения о квартире в Санкт-Петербурге, владельцем которой когда-то был президент РФ Владимир Путин, выяснило издание «Собеседник».

Квартиру на Васильевском острове Путин и члены его семьи приватизировали в 1995 году. Когда Путин переехал в Москву, собственником жилья стала его теща, после смерти которой квартиру унаследовали ее дочери.

До недавнего времени, пишет «Собеседник», в выписке Росреестра об этой квартире было указано, что какое-то время она принадлежала Владимиру и Людмиле Путиным, а также их дочерям Марии и Катерине. Теперь же в выписке говорится, что владельцами квартиры были Игорь и Любовь Сергеевы-Градские и их дочери Инна и Алла.

Даты получения и утраты права собственности на квартиру у Путиных и Сергеевых-Градских совпадают.

Росреестр ранее уже несколько раз вносил изменения в информацию об объектах недвижимости, принадлежащих известным личностям. Так, в 2016 году Росреестр вносил изменения в информацию о недвижимости, принадлежащей сыновьям генпрокурора РФ Юрия Чайки — Артему и Игорю. Владельцами объектов стали некие ЛСДУ3 и ЙФЯУ9. Верховный суд счел переименование законным.

В июне 2019 года поменялись сведения о собственниках участков в подмосковном коттеджном поселке «Лесная бухта», принадлежащих главе УФСБ по Москве и Московской области Алексею Дорофееву и его помощнику Марату Медоеву — фигурантам расследования Ивана Голунова. По выпискам из Росреестра эти объекты недвижимости теперь принадлежат Российской Федерации.

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