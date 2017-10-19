ЛСДУ3 и ЙФЯУ9, более известные как сыновья Чайки, победили в Верховном суде: высшая инстанция разрешила скрывать имена в Росреестре под псевдонимами

Верховный суд России опубликовал кассационное определение по жалобе основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на Росреестр. Это ведомство предоставило политику выписки об имуществе сыновей генерального прокурора России, заменив их настоящие имена Артем и Игорь на ЛСДУ3 и ЙФЯУ9. Суд занял позицию Росреестра, сославшись на то, что эта организация не имеет права нарушать закон «О персональных данных». Специалисты, борющиеся с коррупцией, заявляют, что создан опасный прецедент и Росреестр продолжит скрывать те данные, которые хочет. Риелторы, работа которых зависит от Росреестра, заверяют, что на повседневных сделках на рынке недвижимости решение Верховного суда не скажется.

Что произошло?

Верховный суд России 17 октября отклонил жалобу основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на действия Федеральной службы госрегистрации кадастра и картографии (Росреестр), которая обезличила фрагмент данных в реестре недвижимости. В 2016 году ФБК сообщил, что ведомство обозначило имена сыновей генпрокурора РФ Юрия Чайки Артема и Игоря в базе данных шифрами ЛСДУ3 и ЙФЯУ9; все трое фигурировали в расследовании ФБК о незаконном обогащении. Политик подал иск против Росреестра, однако Таганский районный суд и Мосгорсуд встали на позицию ведомства. Теперь Верховный суд также признал эту позицию верной, сославшись на статью 7 федерального закона «О персональных данных». Она запрещает передавать третьим лицам персональные данные гражданина без его согласия.

Почему Верховный суд принял спорное решение?

Профессор факультета права Высшей школы экономики Артем Карапетов назвал решение суда «ахинеей». «Реестр недвижимости в силу своей природы носит публичный характер, и в силу закона информация о собственниках доступна третьим лицам. Суд же в данном определении допустил право Росреестра скрывать данные о собственниках — абсолютно произвольно. Следуя этой абсурдной логике, можно прийти к выводу о том, что все выданные ранее Росреестром выписки с указанием фамилии собственника являются нарушением закона о персональных данных. Очевидно, что судьи всего этого всерьез не продумывали, а просто написали первое, что в голову пришло. И это акт высшей судебной инстанции», — заявил Карапетов «Медузе».

«[Росреестр] это единственный способ получить юридически действительную и актуальную информацию об объекте, который вы хотите, например, арендовать или приобрести, — говорит юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади. — Что делает юрист, который проверяет объект недвижимости для работодателя или клиента? Проверяет реестр — других способов проверить наличие прав с высокой степенью достоверности у него нет. Сейчас Верховный суд фактически лишает всех такого инструмента».

Заместитель генерального директора центра «Трансперенси Интернейшнл — Россия» Илья Шуманов сказал «Медузе», что решение Верховного суда создает возможности для мошенничества. «Верховный суд ставит целые отрасли народного хозяйства в ситуацию, когда их хозяйственный оборот может быть ограничен из-за того, что вся отрасль держится на публичных реестрах. Речь идет, например, о риелторах, девелоперах, кадастровых инженерах. Предположим, вы собственник объекта недвижимости. Берете выписку из Росреестра о своих правах на недвижимость, а потом подаете туда же заявление, чтобы они скрыли ваши данные. Затем продаете недвижимость третьему лицу, которое тоже шифрует данные, и при этом совершаете параллельную продажу. И никто проверить реальные сведения не может», — заявил Шуманов.

Почему решение Верховного суда, скорее всего, не повлияет на работу риелторов?

«Для регистрации сделки требуется целый пакет документов — договор купли-продажи, различные нотариальные формы. Органы опеки могут участвовать, — говорит „Медузе“ руководитель аналитического центра „Инком-недвижимость“ Дмитрий Таганов. — Так просто, с одной выпиской, сделку не проведешь». Таганов уверен, что решение Верховного суда останется «отдельным эпизодом с отдельным человеком [Навальным]». «Безусловно, это плохо: с одной стороны, отдельные владельцы недвижимости могут таким образом, например, скрываться от налогов, но на обычных гражданах это не скажется. Для рынка недвижимости этот прецедент не станет значимым», — рассуждает Таганов.

Чтобы проверить информацию о недвижимости и ее собственниках, риелторы используют не только Росреестр, рассказал «Медузе» генеральный директор компании «Релайт недвижимость» Константин Барсуков. «Информация, которую сейчас дает [риелторам] Росреестр, недостаточна, чтобы провести экспертизу объекта», — говорит он.

Барсуков сказал, что есть и «другие пути», которыми пользуются риелторы для проверки сделок с недвижимостью (он не стал уточнять, какие именно). «Но если и на этом уровне информация о собственниках станет совсем недоступна, для нас тогда будет совсем беда, мы просто не сможем проверять квартиры», — заключает Барсуков.