Росреестр скрыл имя предполагаемой второй жены Кадырова в документах на особняк в Грозном. Теперь им владеет «Российская Федерация»

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Федеральная служба государственной регистрации (Росреестр) засекретила имя Фатимы Хазуевой — предполагаемой второй жены главы Чечни Рамзана Кадырова — в документах о собственности на особняк в Грозном. Об этом пишет «Проект».

В апреле 2021 года издание рассказало, что у Кадырова есть вторая жена, на которую оформлено несколько квартир в Москве и особняк с открытым бассейном, расположенный напротив резиденции главы Чечни в Грозном. Про особняк «Проект» написал со ссылкой на выписку из Росреестра.

4 июня издание опубликовало копию этой выписки. Согласно документу, на 15 февраля собственником особняка в Грозном еще значилась Хазуева, но к 31 мая ее имя в Росреестре заменили на фразу «Российская Федерация».

После того, как «Проект» выпустил расследование о женах Рамзана Кадырова и их имуществе, сайт издания подвергся DDoS-атаке, видеоверсия расследования была заблокирована на ютьюбе по жалобе ЧГТРК «Грозный», а аккаунту издания в инстаграме был присвоен статус умершего пользователя.

Расследование о женах Кадырова

Хакеры обрушили сайт издания «Проект» — после того, как там вышло расследование о женах Кадырова и их недвижимости «Медуза» публикует полный текст этой статьи в знак поддержки коллег

Расследование о женах Кадырова

Хакеры обрушили сайт издания «Проект» — после того, как там вышло расследование о женах Кадырова и их недвижимости «Медуза» публикует полный текст этой статьи в знак поддержки коллег

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