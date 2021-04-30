Аккаунту «Проекта» в инстаграме присвоили статус умершего пользователя. Теперь редакция не может ничего там публиковать

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?

Администрация инстаграма присвоила странице издания «Проект» статус умершего пользователя. Он не позволяет делать на странице новые записи, сообщил «Проект» в своем телеграм-канале.

Теперь в приложении инстаграма на странице «Проекта» отображается надпись «Светлая память». В десктопной и мобильной версии инстаграма этой надписи нет.

Уведомление о получении статуса умершего пользователя «Проекту» пришло утром 30 апреля. На основании чего он был присвоен, в редакции не знают. «Проект» обратился к администрации инстаграма, чтобы аннулировать статус.

Этот сюр не прекращается с момента выхода расследования про жен Рамзана Кадырова. Нам обрушивали сайт в результате ddos-атаки. Затем нам заблокировали ролик на YouTube — ЧГТРК «Грозный» пожаловалась на нас за то, что мы использовали небольшой фрагмент из их новостей. На нас жаловались даже в TikTok, но история с Instagram превзошла все.

Вот это расследование

Хакеры обрушили сайт издания «Проект» — после того, как там вышло расследование о женах Кадырова и их недвижимости «Медуза» публикует полный текст этой статьи в знак поддержки коллег

Вот это расследование

Хакеры обрушили сайт издания «Проект» — после того, как там вышло расследование о женах Кадырова и их недвижимости «Медуза» публикует полный текст этой статьи в знак поддержки коллег

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