Сайт издания «Проект» подвергся DDoS-атакам после выхода расследования о двух женах Рамзана Кадырова

Сайт издания «Проект» на протяжении двух дней подвергается DDoS-атакам. Об этом «Медузе» сообщил его главный редактор Роман Баданин.

Баданин выразил уверенность, что атаки связаны с выходом расследования о женах главы Чечни Рамзана Кадырова и их недвижимости. Он отметил, что прямых доказательств этому у редакции нет.

Связываем [с расследованием] тем образом, что одновременно второй день идут колоссальные попытки заблокировать видео в ютьюбе и тиктоке. Сыплются от анонимных физических пользователей жалобы на этот контент. Ютьюб рапортует, что у них перманентные попытки заблокировать видео. На этом основании мы предполагаем, что DDoS-атаки связаны с этим расследованием. Но выяснить точно нельзя, никто следов таких не оставляет. Видео в итоге не блокировали, все на стороне ютьюба и это его решение. А легальных оснований для блокировки нет.

Баданин отметил, что сайт и раньше подвергался DDoS-атакам, но «по масштабу и продолжительности впервые такое». «Раньше это был небольшой всплеск, он быстро заканчивался и не приводил к существенным проблемам. А сейчас утром мы были недоступны какое-то время, днем тоже, хотя сил на отбивание тратим много», — сказал главный редактор «Проекта».

Расследование о Рамзане Кадырове вышло на «Проекте» 7 апреля. В нем утверждалось, что у главы Чечни есть как минимум две жены. В общей сложности, по данным авторов расследования, на них зарегистрирована недвижимость стоимостью 800 миллионов рублей.

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