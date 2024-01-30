Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала декларацию о доходах Владимира Путина, зарегистрированного кандидатом на выборах президента РФ. Первым внимание на это обратила газета «Коммерсант».

За шесть лет, с 2018 по 2022 год, Путин заработал 67 миллионов 591 тысячу 875,34 рубля. Это зарплата президента РФ, доход от вкладов в банках, ценных бумаг, а также пенсия, в том числе военная, и продажа имущества.

В декларации Путина, как и в 2018 году, когда он отчитывался перед ЦИК в прошлый раз, сказано, что он владеет 77-метровой квартирой в Петербурге и одним гаражом площадью 18 квадратных метров там же. Также не изменился список принадлежащих ему транспортных средств: два ГАЗ М21, выпущенных в 1960 и 1965 годах, ВАЗ 2121 2009 года и прицеп «Скиф» 1987 года. В собственности Путина, как и раньше, находятся 230 акций банка «Санкт-Петербург» (цена одной акции на Мосбирже составляет 280,49 рублей).

За шесть лет сократилось число счетов в банках, зарегистрированных на имя Путина — с 13 до 10. При этом сумма накоплений на них выросла почти в четыре раза — с 13,8 миллиона рублей до 54,4 миллиона. За последние 12 лет сумма накоплений увеличилась почти в десять раз — в 2012 году Путин сообщал, что на его счетах 5,7 миллиона рублей.

Пресс-секретарь избирательного штаба Владимира Путина Александра Суворова сообщила «Коммерсанту», что сумма его доходов за шесть лет состоит прежде всего из его зарплаты как президента. Кроме того, в 2017 году он продал принадлежавший ему земельный участок в Московской области. «Размер накоплений кандидата соразмерен его доходам. Необходимо учитывать, что должность президента РФ предполагает нахождение на государственном обеспечении, что позволяет откладывать денежные средства», — сказала Суворова.

Выборы президента России назначены на 15-17 марта 2024 года. Владимир Путин решил баллотироваться на пятый президентский срок как самовыдвиженец. ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом 29 января после того, как избирательный штаб передал в избирком подписи в его поддержку. ЦИК также зарегистрировал кандидатами Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова («Новые люди»).

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