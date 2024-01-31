Прокурор попросил для бывшего ректора Шанинки Сергея Зуева шесть с половиной лет колонии. Для бывшей замминистра Марины Раковой запросили восемь лет

Представитель прокуратуры в ходе прений сторон в Никулинском районном суде Москвы попросил назначить шесть лет и шесть месяцев колонии бывшему ректору Шанинки Сергею Зуеву, которого обвиняют по делу о хищении денег Минпросвещения РФ. Об этом ТАСС рассказал адвокат одного из фигурантов дела Дмитрий Кравченко.

Как отмечает «Коммерсант», государственный обвинитель также попросил суд назначить бывшему ректору дополнительное наказание в виде штрафа в миллион рублей и запрета на три года занимать некоторые должности.

Для другой фигурантки дела — бывшей замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой — прокуратура запросила практически максимальный срок по вменяемой статье (часть 4 статьи 159 УК) — восемь лет колонии общего режима с таким же дополнительным наказанием. Еще пятерых фигурантов дела обвинение попросило лишить свободы на сроки от трех до пяти с половиной лет.

«Коммерсант» пишет, что почти все фигуранты дела оформили явки с повинной и активно сотрудничали со следствием, а также добровольно возместили причиненный ущерб. Они, по данным газеты, рассчитывали на снисхождение, но прокуратура не учла смягчающие их вину обстоятельства.

Обвиняемым по делу также проходил Владимир Мау, возглавлявший на момент начала расследования РАНХиГС. В октябре 2022 года дело Мау было прекращено. В январе 2023 года его уволили с поста ректора РАНХиГС.

Бывшая замминистра просвещения России Марина Ракова была арестована в октябре 2021 года. По версии следствия, она участвовала в хищении бюджетных средств, выделенных Шанинке на работы, которые якобы так и не были выполнены. Еще одно обвинение касается, как утверждается, фиктивного трудоустройства людей в РАНХиГС.

В августе 2022 года защита Раковой сообщила, что бывшая чиновница написала явку с повинной и выразила готовность возместить ущерб. Через два месяца суд заменил ей арест на запрет определенных действий.

Сергея Зуева задержали в октябре 2021 года. Сотрудники ФСИН забрали его из больницы, куда ректор Шанинки попал с гипертоническим кризом. Ректора поместили под домашний арест, после чего ему провели срочную операцию на сердце (всего за год он перенес три операции). В ноябре 2021 года суд по ходатайству прокуратуру постановил арестовать Зуева. После этого его несколько раз госпитализировали.

Несмотря на ходатайства с просьбой изменить меру пресечения, Зуев оставался в СИЗО до августа 2022 года. Его отпустили из изолятора после того, как он признал вину, «изобличил других соучастников», а также возместил ущерб по делу в размере более 15 миллионов рублей. В марте 2023 года Зуева сняли с поста ректора Шанинки.