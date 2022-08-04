Марина Ракова написала явку с повинной и попросила перевести ее под домашний арест. Суд оставил ее в СИЗО

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Бывшая замглавы Минпросвещения Марина Ракова дала признательные показания, заявил ее адвокат на заседании суда по продлению ей меры пресечения.

«Моя подзащитная Марина Ракова дала признательные показания, написала явку с повинной, выразила готовность возместить ущерб», — цитирует юриста «Интерфакс».

По сообщению агентства, Ракова и ее адвокат попросили перевести ее из СИЗО под домашний арест.

Обновление. Суд оставил Марину Ракову в СИЗО.

Марина Ракова обвиняется в мошенничестве. По утверждению следствия, она участвовала в хищении бюджетных средств, выделенных Шанинке на работы, которые якобы так и не были выполнены. Еще одно обвинение касается, как утверждается, фиктивного трудоустройства людей в РАНХиГС.

По делу проходят еще несколько человек, в том числе ректор Шанинки Сергей Зуев и ректор РАНХиГС Владимир Мау. 3 августа Зуева перевели из СИЗО под домашний арест. Мау освободили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.