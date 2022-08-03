Ректора Шанинки Сергея Зуева отпустили из СИЗО под домашний арест

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Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отпустил из-под стражи 68-летнего ректора Шанинки , которого обвиняют по делу о хищении денег Минпросвещения РФ, сообщает .

Во время заседания следователь сообщил, что Зуев признал вину, «изобличил других соучастников», а также возместил ущерб по делу в размере более 15 миллионов рублей. Адвокат Зуева Дмитрий Кравченко уточнил, что Зуев не признал, что присваивал себе деньги.

По версии следствия, Шанинка получила от фонда Минпросвещения РФ деньги на выполнение двух контрактов, но работы не выполнила. В деле шесть обвиняемых, в том числе бывшая замминистра просвещения Марина Ракова. В конце ноября Сергея Зуева, Ракову и еще одного фигуранта дела Евгения Зака обвинили в том, что они якобы фиктивно трудоустроили 12 работников Минпросвещения в Институт общественных наук РАНХиГС.

2 августа стало известно, что следователь заменил меру пресечения еще одному фигуранту дела, ректору РАНХиГС Владимиру Мау — его отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. При этом, как заявили в Тверском суде Москвы, следствие попросило продлить срок домашнего ареста Мау; заседание назначено на 5 августа. Позже в суде сообщили, что следователь отозвал ходатайство о продлении домашнего ареста Мау.

Сергея Зуева задержали в октябре 2021 года. Сотрудники ФСИН забрали его из больницы, куда ректор Шанинки попал с гипертоническим кризом. Ректора поместили под домашний арест, после чего ему провели срочную операцию на сердце (всего за год он перенес три операции). В ноябре 2021 года суд по ходатайству прокуратуру постановил арестовать Зуева. После этого его несколько раз госпитализировали.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин, комментируя дело ректора Шанинки, сказал, что не видит необходимости в том, чтобы содержать Сергея Зуева под стражей. Несмотря на это, Зуев остался под арестом.

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