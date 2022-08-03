Ректору РАНХиГС Владимиру Мау, обвиняемому в мошенничестве, заменили домашний арест на подписку о невыезде
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Ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимиру Мау, обвиняемому по делу о мошенничестве, заменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Об этом сообщил The New Times без ссылок на источники, а также собеседники «Русской службы Би-би-си» и РИА Новости.
Мера пресечения была изменена по ходатайству следователя, пишет «Русская служба Би-би-си», отмечая, что статья 110 Уголовно-процессуального кодекса РФ предусматривает такую возможность.
При этом 2 августа в Тверском суде Москвы заявили, что следствие просит продлить ранее избранную меру пресечения Мау. Ходатайство о продлении назначили к рассмотрению на 5 августа.
Также в Тверском суде добавили, что следствие попросило перевести из СИЗО под домашний арест еще одного фигуранта дела, по которому проходит Мау, — ректора Шанинки Сергея Зуева. Это ходатайство будет рассмотрено 3 августа
Владимира Мау задержали и отправили под домашний арест 30 июня. Ему предъявили обвинения в рамках дела о хищении бюджетных средств Минпросвещения, возбужденного в сентябре 2021 года.
5 июля источник РИА Новости сообщил, что Мау вменили в вину фиктивное трудоустройство в РАНХиГС более 10 сотрудников Минпросвещения. Ректор не признал вину.
В конце июля по тому же делу был задержан проректор РАНХиГС Иван Федотов, ему также избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.