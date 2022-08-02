Перейти к материалам

Следствие попросило перевести из СИЗО под домашний арест ректора Шанинки Сергея Зуева

Источник: Интерфакс

Следствие попросило суд перевести из СИЗО под домашний арест ректора Шанинки Сергея Зуева, который проходит по делу о мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Тверской суд.

Ходатайство будет рассмотрено 3 августа в 11:00.

С чем связано ходатайство следствия, неизвестно. В июне Второй кассационный суд отменил и отправил на новое рассмотрение осеннее постановление о переводе Зуева из-под домашнего ареста в СИЗО, однако Мосгорсуд вновь решил, что он должен содержаться под стражей.

Сергей Зуев — один из фигурантов дела о хищении средств Минпросвещения РФ, по которому также проходит бывшая замглавы ведомства Марина Ракова. По утверждению следствия, Шанинка получила бюджетные деньги на выполнение двух контрактов, но работы не выполнила. Зуев и Ракова также проходят по делу о якобы фиктивном трудоустройстве 12 работников Минпросвещения в Институт общественных наук РАНХиГС.

Сергея Зуева задержали в октябре 2021 года, забрав из больницы, куда он попал с гипертоническим кризом. Ректора поместили под домашний арест, после чего ему провели срочную операцию на сердце. Всего за год он перенес три операции. После того, как Зуева поместили в СИЗО, он несколько раз попадал в гражданскую и тюремную больницы.

Дело Марины Раковой и Сергея Зуева