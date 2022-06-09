Кассационный суд отменил арест ректора Шанинки Сергея Зуева. Но пока он останется в СИЗО

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Второй кассационный суд отменил постановление Мосгорсуда о переводе ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева из-под домашнего ареста в СИЗО, сообщает РИА Новости.

Суд должен будет в новом составе рассмотреть прошение прокуратуры о замене Зуеву домашнего ареста на содержание в следственном изоляторе. До нового рассмотрения, дата которого пока не назначена, Зуев останется в СИЗО.

О пересмотре принятого в ноябре решения суда о смене ректору Шанинки меры пресечения ходатайствовала, в числе прочих, омбудсмен Татьяна Москалькова.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что приветствует решение кассационного суда. Фадеев, сообщает «Интерфакс», напомнил, что он «в своем время направлял соответствующие письма и публично выступал» с требованием не заключать ректора Шанинки под стражу.

Сергея Зуева задержали в октябре 2021 года, забрав из больницы, куда он попал с гипертоническим кризом. Ректора поместили под домашний арест, после чего ему провели срочную операцию на сердце. Всего за год он перенес три операции. После того, как Зуева поместили в СИЗО, он несколько раз попадал в гражданскую и тюремную больницы.

В декабре президент России Владимир Путин, комментируя дело ректора Шанинки, сказал, что не видит необходимости содержать его под стражей. Однако несмотря на это арест Зуева продлили.

Зуев — один из фигурантов дела о хищении средств Минпросвещения РФ. По версии следствия, Шанинка получила от Фонда новых форм развития образования, подведомственного Минпросвещения РФ, бюджетные деньги на выполнение двух контрактов, но работы не выполнила. По этому делу также обвиняется бывшая замминистра просвещения Марина Ракова. Зуев и Ракова являются фигурантами еще одного дела — о мошенничестве. Их обвиняют в фиктивном трудоустройстве 12 работников Минпросвещения в Институт общественных наук РАНХиГС.

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