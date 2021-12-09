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«Не вижу необходимости держать его за решеткой». Путин обсудил с членами СПЧ арест ректора Шанинки и ликвидацию «Мемориала»

Источник: Новая газета

Президент России Владимир Путин во время закрытой части встречи с членами Совета по правам человека обсудил ликвидацию «Мемориала» и арест ректора Шанинки Сергея Зуева, которого обвиняют по делу о хищении средств Минпросвещения. Об этом сообщил член СПЧ и автор «Новой газеты» Леонид Никитинский.

Комментируя арест Зуева, Путин заявил, что не считает нужным держать ректора в следственном изоляторе. «Не вижу необходимости держать его за решеткой», — сказал президент.

Путин также отметил, что «всегда с уважением относился» к деятельности «Мемориала». При этом он подчеркнул, что, по его данным, «Мемориал» якобы «защищает» террористические организации вроде «Хизб ут-Тахрир» и причислил к жертвами политических репрессий «несколько лиц», которые, как «обнаружили израильские специалисты», служили при нацистах.

Президент пообещал запросить дополнительные сведения по ликвидации «Мемориала».

Путин высказался по делу Зуева и «Мемориала» во второй части встречи с членами СПЧ, которая состоялась 9 декабря. Трансляцию данной части беседы федеральные СМИ не показали. На сайте Кремля на момент выхода этой заметки беседу также не выложили полностью. Всего президент и члены СПЧ общались более четырех часов.

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