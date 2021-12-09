Путину рассказали, как людям приходится маркировать свои посты в соцсетях из-за статуса «иноагента». Он ответил, что есть «комичные примеры» Как прошла встреча Путина с Советом по правам человека

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Законопроект о QR-кодах нужно доработать, найдем решение, гарантирующее права всех граждан. Ситуация с бездомными вызывает стыд, правительству нужно быстрее решать вопросы с оказанием помощи. В СССР это называли «язвами капитализма», которых социалистическая система практически лишена. Согласен, что за решетку до приговора суда сажают часто совершенно неоправданно — можно использовать домашний арест и электронные браслеты. Вылов китов с развлекательной целью надо запретить. Пытки в колониях абсолютно недопустимы. В системе ФСИН нужны системные меры, Совет Федерации уже над этим работает. Законопроект против домашнего насилия спокойненько давайте доработаем, чтобы не было опасений по поводу вмешательства в семейные дела. Поправки в закон о СМИ — «иностранных агентах» надо обсудить с профессиональным сообществом. Бывают и «совершенно избыточная реакция». Нам нужно обеспечить свободу слова, но при этом защитить себя от возможного вмшательства извне. За границей наши СМИ объявляют иноагентами, вызывают в суды, на допросы, им грозит тюремное заключение за неявку.

Это приблизительный пересказ слов президента России Владимира Путина на встрече с членами Совета по правам человека. Цитаты необязательно являются дословными.

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Подпишите петицию!

Российские СМИ, НКО, благотворители и просветители совместно потребовали отменить законодательство об «иноагентах» Вы тоже можете подписать петицию. Это важно для нас и для страны

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Фото на обложке: Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA