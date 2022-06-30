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Задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау. У него прошли обыски по делу Марины Раковой и Сергея Зуева

Источник: МВД медиа
Кирилл Кухмарь / ТАСС

Следственное управление МВД РФ по Москве предъявило обвинение ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимиру Мау в мошенничестве в особо крупном размере — он подозревается в хищении денежных средств академии, сообщает «МВД медиа».

Мау стал фигурантом уголовного дела, ранее возбужденного против бывшей замминистра просвещения РФ Марины Раковой и ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева.

В рамках расследования проведены обыски у самого Мау и других сотрудников вуза.

Источники РБК сообщают, что Владимир Мау задержан. Следствие ходатайствует о его домашнем аресте, рассказали РИА Новости в суде.

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О деле Марины Раковой и Сергея Зуева

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